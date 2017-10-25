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Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар не попали в команду недели FIFA 18
Зато попали Рияд Марез, Алексис Санчес и Андрес Иньеста.
EA Sports представила команду шестой недели FIFA 18.
вратарь: Самир Ханданович («Интер»);
защитники: Николас Отаменди («Сити»), Александр Коларов («Рома»), Виторино Хилтон («Монпелье»);
полузащитники: Андрес Иньеста («Барселона»), Луис Густаво («Марсель»), Юлиан Брандт («Байер»);
нападающие: Алексис Санчес («Арсенал»), Бас Дост («Спортинг Лиссабон»), Рияд Марез («Лестер»), Миши Батшуайи («Челси»);
запас: Том Мюллер («Халлешер»), Рикарду Перейра («Порту»), Гонсалу Гедеш («Валенсия»), Эннер Валенсия («Тигрес»), Йосеф Шурал («Спарта Прага»), Давид Нерес («Аякс»), Никлас Фуллкруг («Ганновер»);
резерв: Аарон Муй («Хаддерсфилд»), Илсиньо («Филадельфия»), Александер Сёрлот («Мидтьюлланн »), Симен Юклеред («Валеренга»), Исаак Кисе Телин («Васланд-Беверен»).
- Санчес, Марез и Ханданович попали в команду недели впервые.