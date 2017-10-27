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ФИФА проведет ЧМ по FIFA 18

ФИФА проведет ЧМ по FIFA 18
Eurosport

24 мин. назад

Главному футбольно-киберспортивному событию мира быть.

ФИФА совместно с EA Sports объявила о создании чемпионата мира по FIFA 18. На официальном сайте футбольной организации опубликован формат проведения турнира.

Киберспортсмены будут отбираться на основе онлайн-режима Weekend League в Ultimate Team в FIFA 18. 64 лучших игрока получат путевки в Global Series Playoffs. 32 сильнейших киберспортсмена сыграют в гранд-финале. Заключительная стадия, по итогам которой определится чемпион, состоится в августе 2018 года.

  • В 2017 году чемпионом мира по FIFA стал англичанин Спенсер Gorilla Илинг.
  • FIFA 18 была представлена 29 сентября 2017 года.

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