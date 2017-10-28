Eurosport
Virtus.pro вышла в финал EPICENTER 2017 в Санкт-Петербурге
Польская пятерка по CS:GO российской команды взяла верх над французской G2 в полуфинале.
Полуфинал завершился со счетом 2-1 в пользу Virtus.pro.
В другом полуфинале бразильская команда SK Gaming обыграла датскую Astralis – 2:0.
- Решающий матч между Virtus.pro и SK Gaming пройдет в воскресенье, 29 октября на сцене спортивного комплекса «Юбилейный».
- Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте