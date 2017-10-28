Eurosport

Virtus.pro вышла в финал EPICENTER 2017 в Санкт-Петербурге

Virtus.pro вышла в финал EPICENTER 2017 в Санкт-Петербурге
Eurosport

16 мин. назадИзменено 8 мин. назад

Польская пятерка по CS:GO российской команды взяла верх над французской G2 в полуфинале.

Полуфинал завершился со счетом 2-1 в пользу Virtus.pro.

В другом полуфинале бразильская команда SK Gaming обыграла датскую Astralis – 2:0.

  • Решающий матч между Virtus.pro и SK Gaming пройдет в воскресенье, 29 октября на сцене спортивного комплекса «Юбилейный».
  • Призовой фонд турнира составляет 500 тысяч долларов.

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