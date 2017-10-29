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МОК: «Для включения в программу Олимпиады киберспорту нужен контроль за допингом»
А терапевтические исключения геймерам полагаются?
МОК на собрании в Лозанне выдвинул условие включение киберспорта в список олимпийских дисциплин.
«Для признания киберспорта должна существовать организация, гарантирующая соблюдение правил и положений олимпийского движения, таких как отсутствие допинга и манипуляций», – сказано в заявлении МОК, которое приводит Deutsche Welle.
- Соревнования по киберспорту могут впервые пройти на летних Олимпийских играх-2024 в Париже.
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