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Стример World of Tanks проиграл бой, вмазал по шкафу и погиб от осколка разбитой дверцы

Стример World of Tanks проиграл бой, вмазал по шкафу и погиб от осколка разбитой дверцы
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1 час назад

Сергей Аксенов разозлился из-за неудачного боя.

Информацию о кончине геймера подтвердил источник, близкий к семье Аксенова. По одной из версий, стример, разозлившись из-за неудачного боя, ударил по стеклянной двери шкафа, и отлетевший осколок порезал ему артерию, что привело к обильной кровопотере и смерти. Официального подтверждения данной информации нет, сообщает Lenta.ru.

Судя по игровому аккаунту геймера, последний бой в танковом симуляторе он провел 18 октября.

  • Свои трансляции Аксенов вел в экспрессивном стиле, много ругался матом, особенно при поражениях, и часто выпивал прямо во время игры.
  • Его целью было довести долю побед в общем числе боев на своем аккаунте до 50 процентов. Сейчас этот показатель составляет 48,85 процента.

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