Eurosport
В Football Мanager 2018 футболист может сделать каминг-аут
Неожиданное нововведение.
Пользователи Football Мanager 2018 обнаружили в игре новую секретную функцию. Вымышленные футболисты, которых генерирует сама игра, могут объявить себя геями.
При этом, если такой футболист появится на поле в составе команды пользователя, тот получит специальные бонусы от игры.
- Полная версия Football Мanager 2018 выйдет 10 ноября.
- В настоящее время доступна бета-версия игры.
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