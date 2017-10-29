В Football Мanager 2018 футболист может сделать каминг-аут

Пользователи Football Мanager 2018 обнаружили в игре новую секретную функцию. Вымышленные футболисты, которых генерирует сама игра, могут объявить себя геями.

При этом, если такой футболист появится на поле в составе команды пользователя, тот получит специальные бонусы от игры.

Полная версия Football Мanager 2018 выйдет 10 ноября.

В настоящее время доступна бета-версия игры.

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