Eurosport

Virtus.pro проиграла в финале EPICENTER 2017

Virtus.pro проиграла в финале EPICENTER 2017
Eurosport

1 час назад

Победу в соревнованиях по CS:GO одержала бразильская команда SK Gaming.

Virtus.pro G2A потерпела поражение со счетом 2-3 (16:10, 6:16, 16:19, 16:12, 18:22).

Счет личных встреч между командами стал 9-8 в пользу SK Gaming.

  • В состав бразильской команды входили Рикардо boltz Прасс, Габриэль FalleN Толедо, Фернандо fer Альваренга, Эпитасио TACO де Мело и Марсело coldzera Давид.
  • Турнир проходил в Санкт-Петербурге. Его призовой фонд составил 500 тысяч долларов.

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