Eurosport
Virtus.pro проиграла в финале EPICENTER 2017
Победу в соревнованиях по CS:GO одержала бразильская команда SK Gaming.
Virtus.pro G2A потерпела поражение со счетом 2-3 (16:10, 6:16, 16:19, 16:12, 18:22).
Счет личных встреч между командами стал 9-8 в пользу SK Gaming.
- В состав бразильской команды входили Рикардо boltz Прасс, Габриэль FalleN Толедо, Фернандо fer Альваренга, Эпитасио TACO де Мело и Марсело coldzera Давид.
- Турнир проходил в Санкт-Петербурге. Его призовой фонд составил 500 тысяч долларов.
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