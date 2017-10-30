Eurosport

Состав Virtus.pro по Dota 2 победил в первом мэйджоре сезона

Состав Virtus.pro по Dota 2 победил в первом мэйджоре сезона
Eurosport

1 час назадИзменено 52 мин. назад

В финале ESL One Hamburg «медведи» обыграли Team Secret.

Команда из СНГ Virtus.pro одержала победу на турнире в Гамбурге. Это был первый мэйджор-ивент сезона.

В финале «медведям» противостояла европейская команда Team Secret. Virtus.pro одержал сухую победу в финале формата best of 3 – 2:0.

Парни из VP выиграли 500 тысяч долларов, Team Secret достались 200 тысяч долларов. Поделившие третье место Team Liquid и Newbee заработали по 90 тысяч долларов.

Virtus.pro заработала 750 очков Dota Pro Cirquit каждому игроку, нужные для получения инвайта на The International.

  • Лучшим игроком турнира был признан капитан Virtus.pro – Solo.
  • Он получил от организаторов турнира специальный приз – автомобиль Mercedes-Benz.

Все новости киберспорта

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Он забросил шайбу за 0,1 секунды до буллитов. Это волшебство

03:03
Популярные видео
«Монреаль» и «Нью-Йорк» нашвыряли 9 шайб, одна из них – на счету русского парня
 896 просмотров22 ч
Хайлайты матча, в котором Англия закидала Испанию 5 голами и стала чемпионом мира U-17
4 217 просмотровВчера в 21:04
А еще вам может понравиться