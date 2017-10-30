Состав Virtus.pro по Dota 2 победил в первом мэйджоре сезона

Команда из СНГ Virtus.pro одержала победу на турнире в Гамбурге. Это был первый мэйджор-ивент сезона.

В финале «медведям» противостояла европейская команда Team Secret. Virtus.pro одержал сухую победу в финале формата best of 3 – 2:0.

Парни из VP выиграли 500 тысяч долларов, Team Secret достались 200 тысяч долларов. Поделившие третье место Team Liquid и Newbee заработали по 90 тысяч долларов.

Virtus.pro заработала 750 очков Dota Pro Cirquit каждому игроку, нужные для получения инвайта на The International.

Лучшим игроком турнира был признан капитан Virtus.pro – Solo.

Он получил от организаторов турнира специальный приз – автомобиль Mercedes-Benz.

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