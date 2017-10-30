Eurosport
Чемпион EPICENTER по CS:GO улетел без кубка: охрану аэропорта смутили декоративные патроны
Гениально.
Бразильская команда SK Gaming, победившая на турнире EPICENTER по CS:GO, проходившем в Санкт-Петербурге, уехала из России без кубка.
По информации телеграм-канала «Мама, я геймер», охрану аэропорта «Пулково» смутили патроны, украшающие трофей. В итоге FalleN, felps, fer, coldzera и TACO улетели в Штаты без кубка.
- В финале SK Gaming перестреляли польскую пятерку из Virtus.pro.
- Бразильцы получили за победу 250 тысяч долларов.
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