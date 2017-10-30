Чемпион EPICENTER по CS:GO улетел без кубка: охрану аэропорта смутили декоративные патроны

Бразильская команда SK Gaming, победившая на турнире EPICENTER по CS:GO, проходившем в Санкт-Петербурге, уехала из России без кубка.

По информации телеграм-канала «Мама, я геймер», охрану аэропорта «Пулково» смутили патроны, украшающие трофей. В итоге FalleN, felps, fer, coldzera и TACO улетели в Штаты без кубка.

В финале SK Gaming перестреляли польскую пятерку из Virtus.pro.

Бразильцы получили за победу 250 тысяч долларов.

Все новости киберспорта