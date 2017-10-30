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Чемпион EPICENTER по CS:GO улетел без кубка: охрану аэропорта смутили декоративные патроны

Чемпион EPICENTER по CS:GO улетел без кубка: охрану аэропорта смутили декоративные патроны
Eurosport

1 час назад

Гениально.

Бразильская команда SK Gaming, победившая на турнире EPICENTER по CS:GO, проходившем в Санкт-Петербурге, уехала из России без кубка.

По информации телеграм-канала «Мама, я геймер», охрану аэропорта «Пулково» смутили патроны, украшающие трофей. В итоге FalleN, felps, fer, coldzera и TACO улетели в Штаты без кубка.

  • В финале SK Gaming перестреляли польскую пятерку из Virtus.pro.
  • Бразильцы получили за победу 250 тысяч долларов.

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