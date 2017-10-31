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20 главных вундеркиндов Football Manager 2018, покупка которых сулит тебе успех
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Стал известен список наиболее перспективных юниоров Football Manager 2018, которых ты должен купить.
Топ-20 гениев, которые на момент старта игры не старше 20 лет, составили:
- Винисиус Жуниор («Реал», рейтинг – 89);
- Килиан Мбаппе («ПСЖ», 88);
- Андреа Пинамонти («Интер», 88);
- Афонсу Соуза («Порту», 88);
- Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 87);
- Кай Хаверц («Байер», 87);
- Мойзе Кин («Ювентус», 87);
- Патрик Кутроне («Милан», 87);
- Пьетро Пеллегри («Дженоа», 87);
- Паулиньо («Васко да Гама», 86);
- Куки («Малага», 86);
- Бен Вудберн («Ливерпуль», 86);
- Кристиан Фрюхтль («Бавария», 85);
- Маттейс де Лигт («Аякс», 85);
- Льюис Кук («Борнмут», 85);
- Юри Тилеманс («Монако», 85);
- Габриэл Жезус («Сити», 85);
- Феличе Д’Амико («Палермо», 85);
- Киприано Маркиньос («Сан-Паулу», 85);
- Серхио Диас («Реал», 85).
- Релиз Football Manager 2018 намечен на 10 ноября.
- Ранее стало известны, что у футболистов в Football Manager 2018 появится возможность совершить каминг-аут.
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