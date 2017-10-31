20 главных вундеркиндов Football Manager 2018, покупка которых сулит тебе успех

Стал известен список наиболее перспективных юниоров Football Manager 2018, которых ты должен купить.

Топ-20 гениев, которые на момент старта игры не старше 20 лет, составили:

Винисиус Жуниор («Реал», рейтинг – 89);

Килиан Мбаппе («ПСЖ», 88);

Андреа Пинамонти («Интер», 88);

Афонсу Соуза («Порту», 88);

Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 87);

Кай Хаверц («Байер», 87);

Мойзе Кин («Ювентус», 87);

Патрик Кутроне («Милан», 87);

Пьетро Пеллегри («Дженоа», 87);

Паулиньо («Васко да Гама», 86);

Куки («Малага», 86);

Бен Вудберн («Ливерпуль», 86);

Кристиан Фрюхтль («Бавария», 85);

Маттейс де Лигт («Аякс», 85);

Льюис Кук («Борнмут», 85);

Юри Тилеманс («Монако», 85);

Габриэл Жезус («Сити», 85);

Феличе Д’Амико («Палермо», 85);

Киприано Маркиньос («Сан-Паулу», 85);

Серхио Диас («Реал», 85).

Релиз Football Manager 2018 намечен на 10 ноября.

Ранее стало известны, что у футболистов в Football Manager 2018 появится возможность совершить каминг-аут.

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