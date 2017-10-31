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20 главных вундеркиндов Football Manager 2018, покупка которых сулит тебе успех

20 главных вундеркиндов Football Manager 2018, покупка которых сулит тебе успех
Eurosport

1 час назад

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Стал известен список наиболее перспективных юниоров Football Manager 2018, которых ты должен купить.

Топ-20 гениев, которые на момент старта игры не старше 20 лет, составили:

  • Винисиус Жуниор («Реал», рейтинг – 89);
  • Килиан Мбаппе («ПСЖ», 88);
  • Андреа Пинамонти («Интер», 88);
  • Афонсу Соуза («Порту», 88);
  • Джанлуиджи Доннарумма («Милан», 87);
  • Кай Хаверц («Байер», 87);
  • Мойзе Кин («Ювентус», 87);
  • Патрик Кутроне («Милан», 87);
  • Пьетро Пеллегри («Дженоа», 87);
  • Паулиньо («Васко да Гама», 86);
  • Куки («Малага», 86);
  • Бен Вудберн («Ливерпуль», 86);
  • Кристиан Фрюхтль («Бавария», 85);
  • Маттейс де Лигт («Аякс», 85);
  • Льюис Кук («Борнмут», 85);
  • Юри Тилеманс («Монако», 85);
  • Габриэл Жезус («Сити», 85);
  • Феличе Д’Амико («Палермо», 85);
  • Киприано Маркиньос («Сан-Паулу», 85);
  • Серхио Диас («Реал», 85).

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