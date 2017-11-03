Eurosport
Игрок Dota 2 впервые номинирован на премию, которую до него получали только спортсмены
Все еще уверен, кто киберспорт не спорт?
Игрок Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен попал в список претендентов на премию The Finnish Sports Gala в номинации «Самый захватывающий спортивный момент года».
Это первый случай в истории, когда киберспортсмен попал в лист номинантов на премию наравне с представителями большого спорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Мама, я геймер».
- В 2016 году обладателем номинации стал финский хоккеист Каспери Капанен.
- Он получил приз за победную шайбу в финале молодежного чемпионата мира-2016.
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