Игрок Dota 2 впервые номинирован на премию, которую до него получали только спортсмены

Игрок Team Liquid Лассе MATUMBAMAN Урпалайнен попал в список претендентов на премию The Finnish Sports Gala в номинации «Самый захватывающий спортивный момент года».

Это первый случай в истории, когда киберспортсмен попал в лист номинантов на премию наравне с представителями большого спорта. Об этом сообщает телеграм-канал «Мама, я геймер».

В 2016 году обладателем номинации стал финский хоккеист Каспери Капанен.

Он получил приз за победную шайбу в финале молодежного чемпионата мира-2016.

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