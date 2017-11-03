«Мы добавили каминг-ауты, чтобы показать – это пустяки». Почему Football Manager окончательно протух

Инди-игра от Sports Interactive давно превратилась в царицу на рынке. Бодрый, жизнерадостный FIFA Manager скончался четыре года назад, и FM больше не с кем бороться – ее купят и так. Поэтому каждый год Sports Interactive ограничивается косметическим ремонтом, свежими анимациями и парой новых строчек на внутриигровых пресс-конференциях.

У фанатов Football Manager, как у любителей FIFA или PES, Роналду или Месси, есть несколько доводов, которыми они объясняют выбор. В случае с FM это реалистичность, требования к интеллекту геймера, гигантская база данных, инструменты для анализа игры команды и огромные диалоговые ветки с игроками, медиа, руководством и подчиненными.

Все так, но только FIFA и PES хоть как-то кусаюся и воруют фишки друг у друга (американская игра стала менее аркадной, а японская – более казуальной и развлекательной). Sports Interactive каждый раз спорит только с собственными прошлогодними продажами. Им не на кого посмотреть и сделать лучше: даже попытка сыграть в тренд темой с геями – некрофилия на трупе FIFA Manager, в котором зачем-то разрешали однополые браки еще шесть лет назад. А прошлогодний Brexit внедрен в игру только из-за тренда и никакого влияния на процесс не оказывал.

Football Manager не развивается. Говоря о реалистичности, фанаты не уточняют, где заканчивается ее грань. Кино тоже реалистично, но в жизни люди не ведут себя, как на экране, и не разговаривают диалогами и монологами. Да, игра от Sports Interactive постоянно набрасывает события: Кейн рвет кресты, Марсьяль не продлевает контракт, «Реал» уводит Де Хеа, потому что ты забыл увеличить сумму отступных. Но это удивляет только тех, кто узнал о Football Manager в день релиза новой части. Со временем игра в FM сводится к тому же бездумному кнопконажиманию, что и в FIFA.

Каждый год можно брать «Крылья Советов», сходу выигрывать чемпионат России, а затем Лигу чемпионов, чемпионат мира со сборной. При выборе донного английского клуба путь лишь слегка удлиняется, но не отягощается интеллектуальной работой. Правильные ответы на пресс-конференциях запоминаешь за полдня, как выбивать деньги у боссов – еще за сутки. Тренировки идут практически автономно, плюс помощник читерит и автоматически советует лучший вариант упражнений на каждого игрока. За несколько туров команда привыкает к твоей любимой схеме и рвет всех на куски.

Возможно, это было бы интересно, если выглядело красиво. Но это же Football Manager – это не про графон! До сих пор игроки предпочитают сражения колобков ущербному 3D-движку. Но FIFA Manager привлекал игроков как раз относительно смотрибельными матчами, и это заставило Sports Interactive изрыгнуть собственную анимированную версию компьютерного футбола. Но раз конкурировать SI больше не с кем, то и 3D-матч остался на микробном уровне – пипл схавает и так. Хотя в 2017-м за это должно быть стыдно: графический движок Warscape, который используют разработчики выпущен восемь лет назад.

Внешний вид FM – отдельная тема. Каждый год игра как бы перерабатывается, но остается прежней. Меняются цвет рамочек, тени от элементов, расположение иконок, реже – сами иконки. FIFA Manager хотелось трогать, нажимать на кнопочки, перетягивать их, менять местами. Цветовая гамма и оформление FM напоминает ноябрьский Чернобыль. Не говоря уже о музыке – ее тут нет, хотя в FIFA Manager работал встроенный плеер для любимых треков геймеров.

Гигантская база данных на 600 тысяч футболистов тоже улетает в открытый космос. При запуске новой карьеры на компе средней или слабой конфигурации производительность падает на дно, когда игрок запускает больше 10 лиг. Логичное желание выбора пяти сильнейших чемпионатов Европы и их вторых дивизионов упирается в слова Loading и Calculating. И это несмотря на то, что Football Manager загружен только циферками – по сути это табличка в экселе с минимумом графики и анимаций.

Можно было бы сказать, что продукт SI – это нишевая игра для небольшого круга фанатов, у разработчиков мало денег, поэтому проект развивается кое-как. Но в реальности FM – один из самых доходных релизов Sega. Каждый год игра Sports Interactive возглавляет британский чарт PC-игр. Пять лет подряд Football Manager продается тиражом более миллиона копий. Хоррор Outlast 2 ААА-класса подобрался к миллионной отметке через шесть месяцев после апрельского релиза.

В Steam эксель-табличка от SI стоит 1699 рублей – всего на 300 рублей дешевле легендарной GTA V (где можно выпрыгнуть из самолета на тачке с парашютом и показать фак в окно пролетающим рядом соперникам). Grand Theft Auto – проект-долгострой с гигантским бюджетом в 270 миллионов долларов. Но за четыре года со старта продаж GTA V симулятор менеджера для фриков продался тиражом, всего на 4 миллиона экземпляров меньшим, чем топ-проект Rockstar (4 млн против 8 млн).

Football Manager – это единственная игра, которую делает Sports Interactive, но все силы сотрудников уходят на легкий ремонт устаревшего восемь лет назад интерфейса и добавление все новых игроков и статистики.

FIFA Manager оказался нерентабельным для EA Sports – он не проиграл рынок FM, а просто вышел из борьбы. И теперь Sports Interactive просто паразитирует на идеях мертвого брата: геи, анимированные переговоры, 3D-матчи, лицензированные лиги. Британцы каждый год выпускают одну и ту же игру за непомерные деньги. Внедряют бестолковые фичи, вроде каминг-аутов. Ужасают современность хромоногим движком позапрошлого поколения. Но несмотря на банальную лень и жадность разработчиков и издателей, у любителей жанра нет другого выбора, кроме покупки Football Manager за любую цену, которую назначат моноплисты из Sports Interactive.

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