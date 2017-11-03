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«Очень сомнительное мероприятие». ВШЭ создала курс обучения киберспортивных менеджеров
Не все киберэксперты с энтузиазмом на это смотрят.
Высшая школа экономики открыла курс обучения киберспортивных менеджеров. Срок обучения – полгода, цена – 200 тысяч рублей. Об этом сообщает Geektimes.
В предварительный список преподавателей вошли генеральный менеджер Epic Esports Events Максим Маслов, ведущий RuHub Александр Хитров, генеральный менеджер Virtus.pro Роман Дворянкин и директор Fragstore Александр Галустьян.
Не все киберспортивные эксперты восприняли новость положительно. Экс-киберспортсмен, видеоблогер и аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов прокомментирвоал
Аналитик студии RuHub Ярослав NS Кузнецов раскритиковал подобную инициативу: «Честно скажу, очень сомнительное мероприятие. На всю РФ сейчас нужно человек 20 менеджеров, и они уже есть».
- В июле в Госдуме предложили создать факультеты киберспорта.