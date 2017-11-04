Невероятно эпичное фото с финала League of Legends на олимпийском стадионе в Пекине

На знаменитом стадионе «Птичье гнездо» в Пекине проходит финал чемпионата мира по League of Legends. За чемпионство сражаются две южнокорейские команды: SSG и SKT.

Панорама соревнований с гигантским табло выглядит впечатляюще. На одно из главных событий года пришли 40 тысяч зрителей.

Стадион «Птичье гнездо», рассчитанный на 80 тысяч зрителей, был построен к летним Олимпийским играм-2008.

Здесь же пройдут церемонии открытия и закрытия зимних Игр-2022.

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