Невероятно эпичное фото с финала League of Legends на олимпийском стадионе в Пекине
Красотище.
На знаменитом стадионе «Птичье гнездо» в Пекине проходит финал чемпионата мира по League of Legends. За чемпионство сражаются две южнокорейские команды: SSG и SKT.
Панорама соревнований с гигантским табло выглядит впечатляюще. На одно из главных событий года пришли 40 тысяч зрителей.
- Стадион «Птичье гнездо», рассчитанный на 80 тысяч зрителей, был построен к летним Олимпийским играм-2008.
- Здесь же пройдут церемонии открытия и закрытия зимних Игр-2022.
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