twitter

Невероятно эпичное фото с финала League of Legends на олимпийском стадионе в Пекине

Невероятно эпичное фото с финала League of Legends на олимпийском стадионе в Пекине
Eurosport

30 мин. назад

Красотище.

На знаменитом стадионе «Птичье гнездо» в Пекине проходит финал чемпионата мира по League of Legends. За чемпионство сражаются две южнокорейские команды: SSG и SKT.

Панорама соревнований с гигантским табло выглядит впечатляюще. На одно из главных событий года пришли 40 тысяч зрителей.

  • Стадион «Птичье гнездо», рассчитанный на 80 тысяч зрителей, был построен к летним Олимпийским играм-2008.
  • Здесь же пройдут церемонии открытия и закрытия зимних Игр-2022.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Как именно «Ман Сити» обыграет «Арсенал»

01:47
Популярные видео
Оказывается, Василевский не может тащить вечно
1 389 просмотров23 ч
Команда с ордой глоров 4 раза выходила вперед. «Айлендерс» отыгрались лишь трижды
 475 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться