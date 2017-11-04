Virtus.pro вела 16 тысяч золота, но проиграла 3 драки в матче с Newbee и вылетела с Dota PIT

СНГ-команда Virtus.pro завершила выступление на AMD SAPPHIRE Dota PIT. В нижней сетке «медведи» проиграли китайскому коллективу Newbee в формате Best-of-1 (до одной победы).

Примечательно, что парни из VP вели 16 тысяч по золоту и почти 11 тысяч единиц опыта к 28-й минуте, но три неудачных драки перевернули игру, и «медведи» сдались четыре минуты спустя.

Virtus.pro заняла четвертое место на турнире. Newbee сыграет в финале нижней сетки с проигравшим матча Team Liquid – Vici Gaming. Победитель пары сыграет с победителем финала нижней сетки в гранд-финале.

Каждый из игроков Virtus.pro получил по 15 очков в рейтинг Dota 2 Pro Circuit.

В зачет команды идут очки трех лучших игроков команды.

Теперь у «медведей» 2295 очков в рейтинге, они по-прежнему занимают первую строчку.

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