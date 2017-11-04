Дракон с церемонии открытия WC 2017, увидев которого твой батя сядет играть в League of Legends

Появление дракона было одной из главных фишек церемонии открытия чемпионата мира по League of Legends, и оно не разочаровало.

Персонаж игры появился во время исполнения саундтрека Legends Never Die.

Элдер Дрэгон был воссоздан с помощью компьютерной графики. Его увидели более 70 миллионов аудитории стрима трансляции, но не зрители на стадионе.

В финале чемпионата мира команда Samsung Galaxy обыграла SK Telecom со счетом 3-0.

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