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Дракон с церемонии открытия WC 2017, увидев которого твой батя сядет играть в League of Legends

Дракон с церемонии открытия WC 2017, увидев которого твой батя сядет играть в League of Legends
Eurosport

37 мин. назад

Элдер Дрэгон ожил на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.

Появление дракона было одной из главных фишек церемонии открытия чемпионата мира по League of Legends, и оно не разочаровало.

Персонаж игры появился во время исполнения саундтрека Legends Never Die.

Элдер Дрэгон был воссоздан с помощью компьютерной графики. Его увидели более 70 миллионов аудитории стрима трансляции, но не зрители на стадионе.

  • В финале чемпионата мира команда Samsung Galaxy обыграла SK Telecom со счетом 3-0.

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