Eurosport
Дракон с церемонии открытия WC 2017, увидев которого твой батя сядет играть в League of Legends
Элдер Дрэгон ожил на стадионе «Птичье гнездо» в Пекине.
Появление дракона было одной из главных фишек церемонии открытия чемпионата мира по League of Legends, и оно не разочаровало.
Персонаж игры появился во время исполнения саундтрека Legends Never Die.
Элдер Дрэгон был воссоздан с помощью компьютерной графики. Его увидели более 70 миллионов аудитории стрима трансляции, но не зрители на стадионе.
- В финале чемпионата мира команда Samsung Galaxy обыграла SK Telecom со счетом 3-0.
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