Eurosport
U-Play Online анонсировала выход симулятора карьеры киберспортсмена
Новинка получила название Esports Life.
В симуляторе можно выступить в роли игрока G2 Esports, Millenium, Paris Saint-Germain и Heretics.
За разработку ответственна студия U-Play Online, которая специализируется на спортивных симуляторах и менеджерах.
- Релиз игры ожидается до конца 2017 года.
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