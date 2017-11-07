U-Play Online анонсировала выход симулятора карьеры киберспортсмена

В симуляторе можно выступить в роли игрока G2 Esports, Millenium, Paris Saint-Germain и Heretics.

За разработку ответственна студия U-Play Online, которая специализируется на спортивных симуляторах и менеджерах.

Релиз игры ожидается до конца 2017 года.

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