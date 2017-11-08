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Килиан Мбаппе и Мохамед Салах попали в команду недели FIFA 18

Мбаппе и Салах попали в команду недели FIFA 18
Eurosport

11 мин. назад

Роналду и Месси снова не впечатлили.

EA Sports представила команду восьмой недели FIFA 18.

Чести оказаться в ней удостоились: вратарь Лукаш Градецкий («Айнтрахт» Франкфурт), защитники – Матс Хуммельс («Бавария»), Льюис Кук («Борнмут»), Лейтон Бэйнс («Эвертон»), полузащитники – Николас Парехо («Валенсия»), Флориан Товен («Марсель») и Бертран Траоре («Лион»), нападающие – Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Пако Алькасер («Барселона») и Дивок Ориджи («Вольфсбург»).

В запасе оказался защитник «Урала» Грегор Балажиц.

  • FIFA 18 появилась в продаже 29 сентября.
  • Игра выпускается с 1993 года.

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