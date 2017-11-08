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Килиан Мбаппе и Мохамед Салах попали в команду недели FIFA 18
Роналду и Месси снова не впечатлили.
EA Sports представила команду восьмой недели FIFA 18.
Чести оказаться в ней удостоились: вратарь Лукаш Градецкий («Айнтрахт» Франкфурт), защитники – Матс Хуммельс («Бавария»), Льюис Кук («Борнмут»), Лейтон Бэйнс («Эвертон»), полузащитники – Николас Парехо («Валенсия»), Флориан Товен («Марсель») и Бертран Траоре («Лион»), нападающие – Мохамед Салах («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Пако Алькасер («Барселона») и Дивок Ориджи («Вольфсбург»).
В запасе оказался защитник «Урала» Грегор Балажиц.
- FIFA 18 появилась в продаже 29 сентября.
- Игра выпускается с 1993 года.
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