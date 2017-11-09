Eurosport
EA Sports подумывает перейти от ежегодного выпуска новых FIFA к online-обновлениям
Короче, будем качать DLC.
EA Sports, возможно, в будущем откажется от ежегодного выпуска новых игр серий спортивных симуляров, вроде FIFA и Madden NFL.
Вместо этого уже имеющиеся игры будут обновляться в режиме онлайн через подписки, заявил генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон Bloomberg.
Подобная ситуация произошла с мобильной версией Madden NFL, которая вышла в 2014 году и с тех пор регулярно обновляется, а ее аудитория до сих пор растет.
- Новые игры серии FIFA появляются ежегодно с 1993 года.
- FIFA 18 увидела свет 29 сентября.
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