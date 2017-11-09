EA Sports подумывает перейти от ежегодного выпуска новых FIFA к online-обновлениям

EA Sports, возможно, в будущем откажется от ежегодного выпуска новых игр серий спортивных симуляров, вроде FIFA и Madden NFL.

Вместо этого уже имеющиеся игры будут обновляться в режиме онлайн через подписки, заявил генеральный директор Electronic Arts Эндрю Уилсон Bloomberg.

Подобная ситуация произошла с мобильной версией Madden NFL, которая вышла в 2014 году и с тех пор регулярно обновляется, а ее аудитория до сих пор растет.

Новые игры серии FIFA появляются ежегодно с 1993 года.

FIFA 18 увидела свет 29 сентября.

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