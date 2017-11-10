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«КПР» запустил полноценную команду FIFA для режима 11 на 11

«КПР» запустил полноценную команду FIFA для режима 11 на 11
Eurosport

34 мин. назад

Поспеши: четыре позиции еще свободны.

«КПР» всерьез взялся за киберспорт. Лондонцы запустили команду FIFA 18 для соревнования в режиме 11 на 11 в моде Pro Clubs.

В настоящий момент свободны четыре позиции: вратарь, левый защитник, правый атакующий полузащитник и центрфорвард. Побороться за место в команде, можно подав заявку на страницей в фейсбуке QPR eSports.

  • Киберспортсмены имеются у многих футбольных клубов, но обычно соревнования проходят в режиме 1 на 1.
  • Реальный «КПР» занимает 15-е место в Чемпионшпе-2017/18 после 16 туров.

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