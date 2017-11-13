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Форвард «Сити» Рахим Стерлинг взял Стерлинга и Месси в состав FIFA 18, а Неймара отправил в запас

Стерлинг взял Стерлинга и Месси в состав FIFA 18, а Неймара отправил в запас
Eurosport

6 мин. назад

Англичанин зарубился в режиме «Битва составов».

Стерлинг набрал команду для пользователей FIFA 18. В режиме «Битва составов» игроки могут выступать с составом Рахима, набирая очки и внутриигровую валюту.

В состав Стерлинга вошли: Эдерсон («Манчестер Сити»); Кайл Уокер («Манчестер Сити»), Серхио Рамос («Реал»), Жерар Пике («Барселона»), Бенжамен Менди («Манчестер Сити»); Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Каземиро («Реал»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»); Криштиану Роналду («Реал»), и Лионель Месси («Барселона»).

В запасе оказались Неймар («ПСЖ»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Бавария»), Фернандиньо («Манчестер Сити»), Давид де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Гарет Бэйл («Реал») и Деле Алли («Тоттенхэм»).

  • Общий рейтинг состава равняется 89 OVR (5 из 5 звезд), а сыгранность – 80 (максимум 100).
  • Ранее игрокам FIFA 18 предлагалось сыграть с составами Антуана Гризманна, Александра Ляказетта, Томаса Мюллера, Деле Алли и Самюэля Умтити.

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