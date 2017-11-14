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Белорусский клуб доказал неоспоримое существование бюджета скрином из футбольного симулятора
«Крумкачы» в тренде.
Булорусский футбольный клуб «Крумкачы» опубликовал в твиттере неоспоримое подтверждение существования бюджета.
В качестве фотографии клуб использовал скриншот из футбольного симулятора, где на счету 2,8 млн долларов.
- Флешмоб «неоспоримое подтверждение существования» начался после того, как Минобороны РФ запостило в твиттере фотографию, оказавшуюся скриншотом из мобильной игры.
- «Крумкачы» занимают 13-е место в чемпионате Белоруссии.
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