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Белорусский клуб доказал неоспоримое существование бюджета скрином из футбольного симулятора

Белорусский клуб доказал неоспоримое существование бюджета скрином из футбольного симулятора
Eurosport

34 мин. назад

«Крумкачы» в тренде.

Булорусский футбольный клуб «Крумкачы» опубликовал в твиттере неоспоримое подтверждение существования бюджета.

В качестве фотографии клуб использовал скриншот из футбольного симулятора, где на счету 2,8 млн долларов.

  • Флешмоб «неоспоримое подтверждение существования» начался после того, как Минобороны РФ запостило в твиттере фотографию, оказавшуюся скриншотом из мобильной игры.
  • «Крумкачы» занимают 13-е место в чемпионате Белоруссии.

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