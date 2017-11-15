Ты станешь преданным глором «Динамо-Брест» в благодарность за сказочное промо турнира по CS и FIFA

«Динамо-Брест» подготовило огненное промо организованного клубом турнира FCDB в Минске и команд по Counter-Strike: Global Offensive и FIFA 18.

По сюжету дружочек заказывает очки виртуальной реальности, которые мгновенно превращают его жизнь в рай.

Если ты досмотрел видео до конца, то узнал, что турнир FCDB-2017 пройдет в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club в Минске 25-26 ноября.

Призовой фонд соревнований составляет 40 тысяч долларов.

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