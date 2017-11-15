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Игрок ЦСКА Витиньо: «Всегда мечтал оказаться в FIFA – теперь это мое достижение»
24-летний бразилец доказал, что мечты сбываются.
Нападающий ЦСКА Витиньо признался в любви к FIFA.
«Я много времени провожу дома. А еще рублюсь в FIFA на приставке. С недавних пор там наконец-то есть Витиньо.
Радует ли это? Не то слово! Здорово, что я играю в большом клубе и я есть в этой игре. Всегда мечтал в ней оказаться. Очень хотелось увидеть себя на экране. Теперь это мое достижение. Забавно наблюдать за собой виртуальным.
Когда впервые играл за своего персонажа, эмоции буквально захлестывали. Позвонил всем друзьям, родным и знакомым. Просто кричал в телефон: «Ты видел, я теперь в FIFA!» Меня все поздравляли», – сказал Витиньо «Чемпионату».
- В сезоне-2017/18 Витиньо провел 24 матча за ЦСКА, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.
- Рейтинг Витиньо в FIFA 18 составляет 77.
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