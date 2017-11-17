Игроки Virtus.pro топят за Na’Vi как малолетние глоры. Победа Na’Vi подарила VP слот на турнир

СНГ-коллектив Natus Vincere сыграл вничью с командой OG из Европы. SoNNeikO, GeneRal, Dendi, RodjER и Crystallize проиграли первую карту двухматчевого противостояния, но сравняли счет.

Победа Na’Vi на второй карте лишила OG шансов на попадание в четверку лучших команд европейской квалификации. Для участия в LAN-финале DreamLeague OG требовалось одержать победу в четырех матчах последнего игрового дня. Они обыграли Mid or Feed со счетом 2:0, но не справились с Natus Vincere.

Благодаря ничьей в матче Na’Vi и OG на турнир поедет еще одна СНГ-команда – Virtus.pro. В случае победы OG над Na’Vi европейская команда оказалась бы выше в таблице благодаря дополнительным показателям (количество выигранных серий).

Как игроки Virtus.pro топили за Na’Vi. Редкие кадры.

Virtus.pro – лидеры сезона по количеству очков Dota 2 Pro Circuit, необходимых для квалификации на The International.

«Медведи» – победители пока единственного мэйджора сезона-2017/18.

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