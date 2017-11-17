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Игроки Virtus.pro топят за Na’Vi как малолетние глоры. Победа Na’Vi подарила VP слот на турнир

Игроки Virtus.pro топят за Na’Vi как малолетние глоры. Победа Na’Vi подарила VP слот на турнир
Eurosport

16 мин. назад

Natus Vincere взяли одну из двух карт у OG, что позволило Virtus.pro квалифицироваться на LAN-финал DreamLeague.

СНГ-коллектив Natus Vincere сыграл вничью с командой OG из Европы. SoNNeikO, GeneRal, Dendi, RodjER и Crystallize проиграли первую карту двухматчевого противостояния, но сравняли счет.

Победа Na’Vi на второй карте лишила OG шансов на попадание в четверку лучших команд европейской квалификации. Для участия в LAN-финале DreamLeague OG требовалось одержать победу в четырех матчах последнего игрового дня. Они обыграли Mid or Feed со счетом 2:0, но не справились с Natus Vincere.

Благодаря ничьей в матче Na’Vi и OG на турнир поедет еще одна СНГ-команда – Virtus.pro. В случае победы OG над Na’Vi европейская команда оказалась бы выше в таблице благодаря дополнительным показателям (количество выигранных серий).

Как игроки Virtus.pro топили за Na’Vi. Редкие кадры.

  • Virtus.pro – лидеры сезона по количеству очков Dota 2 Pro Circuit, необходимых для квалификации на The International.
  • «Медведи» – победители пока единственного мэйджора сезона-2017/18.

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