Нападающий «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва попал в Книгу рекордов Гиннесса за рейтинг в FIFA

Нападающий «Уиком Уондерерс» Адебайо Акинфенва, который весит 102 кг, стал рекордсменом, хотя ничего для этого не сделал. 35-летнего игрока внесли в Книгу Гиннесса как первого в мире футболиста, который шесть лет подряд получал самый высокий рейтинг силы в серии игр FIFA.

Событие Акинфенва отпраздновал постом в инстаграме.

У Адебайо Акинфенва максимальный рейтинг силы в FIFA – 99.

Недавно в FIFA нашлась забавная ошибка: разработчки включили в игру администратора команды «Эрцгебирге» и дали ему худший рейтнг в игре – 46.

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