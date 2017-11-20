Eurosport
Vega Squadron еле-еле, но вышла в плей-офф Perfect World Masters по Dota 2
СНГ-коллектив занял четвертое место в группе.
СНГ-команда Vega Squadron вышла в плей-офф турнира Perfect World Masters по Dota 2.
ALOHADANCE, G, AfterLife, Zayac и CemaTheSlayeR в последнем матче группы обыграли бразильский коллектив SG e-sports. Победа над южноамериканской командой позволила Vega, слабо выступившей в первый день группового этапа, набрать 4 очка, обойти SG e-sports в таблице и квалифицироваться в плей-офф.
Ключевая драка Vega и SG на первой карте.
- По итогам группового этапа турнир покинули SG e-sports и LGD Gaming.
- Vega – единственная команда из СНГ-региона, которая участвует в турнире.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте