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Vega Squadron еле-еле, но вышла в плей-офф Perfect World Masters по Dota 2

Vega Squadron еле-еле, но вышла в плей-офф Perfect World Masters по Dota 2
Eurosport

23 мин. назад

СНГ-коллектив занял четвертое место в группе.

СНГ-команда Vega Squadron вышла в плей-офф турнира Perfect World Masters по Dota 2.

ALOHADANCE, G, AfterLife, Zayac и CemaTheSlayeR в последнем матче группы обыграли бразильский коллектив SG e-sports. Победа над южноамериканской командой позволила Vega, слабо выступившей в первый день группового этапа, набрать 4 очка, обойти SG e-sports в таблице и квалифицироваться в плей-офф.

Ключевая драка Vega и SG на первой карте.

  • По итогам группового этапа турнир покинули SG e-sports и LGD Gaming.
  • Vega – единственная команда из СНГ-региона, которая участвует в турнире.

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