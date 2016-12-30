Последнее слово за Босом

Несмотря на разгар праздничного периода, в стартовом протоколе отчетного мероприятия значились имена 40 участников, перед которыми стояла задача преодолеть препятствия одного гита с опцией перепрыжки в случае безупречных показателей.

Собственно отличников в базовой части программы набралось 12. Кевин Стаут от продолжения борьбы отказался, автоматически заняв 12-ю строчку, а бельгиец Гудрун Пате, с 8 очками штрафа, финишировал на 11-й позиции.

Закрывать десятку посчастливилось итальянцу Лоренцо де Луке, выступавшему на Армитаж Бойе. В их пассиве 4 очка и 40,33 секунды на часах. Девятым на этот раз оказался нидерландец Гарри Смолдерс, который, находясь в седле Дона, также сбил одну перекладину, но был несколько быстрее – 39.77 секунды.

Достаточно далеко от привычных для себя вершин финишировал ирландец Бертрам Аллен на Иззи Бай Пикобелло. Он стал быстрейшим из числа совершавших ошибки – 39,43 секунды на табло при 4 очках и итоговое восьмое место.

Юлия Юлас из Финляндии, выступавшая верхом на Финишинг Тач Уареслаге, окончила турнир на седьмом месте, затратив на прохождение пути 42.68 секунды при двух нулях в графе «ошибки». Ещё один ирландец, Денис Линч, в паре с хорошо знакомым ему Олл Старом 5, достиг шестой позиции, ограничившись 41,60 секунды.

Пятерку лучших закрывал дуэт шведа Хенрика фон Экерманна и Мэри Лу 194. На прохождение укороченной дистанции им потребовалось 41,44 секунды. Четвёртой по успешности на данном этапе стала испанка Пилар Лукреция Кордон. Благодаря помощи Галин ля Кур Цихельхоф, она уложилась в 41,30 секунды.

Тройка сильнейших создала более чем уважительный задел по отношению к преследователям. Так, немец Хольгер Вулшнер на Шкиппере ограничился 40,08 секунды, что сделало его третьим, тогда как обошедший его на одну строчку бельгиец Йос Верлой на Каракасе остановил часы на отметке в 39,71 секунды.

Что же до Роже Ив Боса, защищающего цвета Франции, и состоявшего с ним в паре Сидни Ун Принса, то им удалось не только в образцово-показательной манере пройти все препятствия, исключив из собственного репертуара всевозможные ошибки, но и сделать это за недостижимые 38,86 секунды, что стало безусловной гарантией победы.