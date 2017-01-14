Бенгтссон Побеждает в Базеле

Поздним пятничным вечером на арене швейцарского города соревновались пятьдесят шесть всадников со всех уголков Европы, а также, в случае Эдвины Топс-Александер, из Австралии. Сам турнир проходил в один гит, после чего тем, у кого отсутствовали штрафные очки, гарантировалось право принять участие в перепрыжке.

Лишь пятерым всадникам посчастливилось преодолеть предложенный организаторами маршрут без ошибок. Помимо них, в десятке лучших оказались и Мартин Фухс с Чаплином, прошедшие первый гит за 68.95 секунды и имевшие одну сбитую перекладину в пассиве.

Лучшее время первой части турнира принадлежало паре Фабио Кротты и Тесса де Жалесне, который справились с поставленной задачей за 68.66 секунды, но также заработали четыре очка, что привело их к девятому месту.

Восьмая строчка осталась за Вальтером Габатулером, который с Файн Флёр дю Маре отлично прошёл все элементы, но затратил излишне много времени, что незамедлительно отразилось на штрафных очках – один балл в пассиве и время 75.91 секунды. Позицией выше расположился Альберто Цорци на Фейр Лайт ван Т Хайке, истративший 73.68 секунды и получивший один пункт. Шестое место осталось за дуэтом Джона Витакера и Орнеллайи, которым понадобилось 73.24 секунды, также при одном очке штрафа.

Несколько отдохнув, пятёрка лучших вновь появилась на манеже, чтобы определить победителя. Хуже всего укороченная дистанция далась Никлаусу Рутчи на Виндзоре 15, который получил целых четырнадцать очков при времени в 57.54 секунды. Альтернативы пятому месту, увы, быть не могло.

Не лучшим образом пошли дела и у Пенелопы Лепрево, находившейся в седле Ратины д’ля Руссери. Француженка сбила две перекладины и остановила секундомер на отметке в 44.85 секунды. Как результат – четвёртое место.

Замыкал тройку призёров её соотечественник Симон Делестр, прыгавший на Шадино. Имея пять баллов, он затратил на прохождение пути 48.06 секунды. В число круглых «отличников» вошли Лоренцо де Лука на Галифаксе ван хет Клуизебосе и Рольф-Горан Бенгтссон на Касалл Аске.

Судьбу победы решали мгновения, что более чем чётко прослеживается во временных показателях. Итальянец завершил выступление за 43.23 секунды, тогда как швед опередил его на три сотых (!) секунды и добыл первое место.