Брюйнзельс Первый на Гран-При в Базеле

Сорок пять атлетов приняло участие в отчётном Гран-При в воскресенье, попробовав собственные силы в двух гитах без перепрыжки. По условиям соревнований, принять участие во втором из них могли пятнадцать лучших участников первого гита, вне зависимости от наличия у них штрафных очков.

Даниэль Дойсер один раз ошибся в первой части, после чего ещё дважды во второй и занял пятнадцатое место, несмотря на время в 43.10 секунды. С показателями 0/4 и 45.40 секунды завершил турнир лидер австрийской сборной Макс Кюнер, ставший четырнадцатым.

Позицией выше финишировала Лора Ренвик, сбившая по одной перекладине в каждом из гитов и затратившая 44.72 секунды во второй части. Двенадцатым по итогам турнира финишировал Рольф-Горан Бенгтссон, показатели которого составили 0/4 43.63 секунды. Примечательно, что от Пауля Эстерманна, имевшего аналогичное количество баллов и ставшего одиннадцатым, его отделили всего четыре сотых секунды.

Замыкал десятку Маркус Энинг, который, несмотря на свои 4/4, показал относительно хорошее время во втором гите – 43.42 секунды. На девятой позиции очутился Стив Герда, безупречно прошедший маршрут первого гита, но ошибившийся однажды во втором при 43.38 секунды.

Ганс-Дитер Дреер сумел показать второе время турнира, уложившись в 41.96 секунды, но предательски упавшая перекладина не позволила ему подняться выше восьмой ступеньки. Хорошие прыжки удались австрийцу Кристиану Ромбергу, исключившему ошибки из собственного репертуара, однако излишне большое время (55.71 секунды во втором гите) привело к штрафному очку и, следовательно, седьмому месту.

Майкель ван дер Влётен стал наиболее медленным из числа всадников, завершивших турнир с двумя нулями. Он занял шестое место, остановив секундомер на показателе в 46.21 секунды. На пятой позиции оказался Мартин Фухс, показатель которого составил 44.43 секунды.

Оливье Филиппартс, также отметившийся двумя нолями, преодолел все препятствия за 42.56 секунды, что и сделало его четвёртым. Третье место отошло к Эдвине Топс-Александер, которая проиграла борьбу за вторую позицию Джону Витакеру. Время австралийки составило 42.18 секунды, тогда как её конкурент был быстрее на две сотых.

Что же касается Брюйзельса, то ему удалось образцово-показательное выступление, которое завершилось за 41.19 секунды и гарантировало ему победу.