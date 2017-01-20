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Швицер Первый в Лейпцигской Квалификации

Швицер Первый в Лейпцигской Квалификации
Beth Knox

36 мин. назад

Пиус Швицер сумел показать лучший результат на квалификации этапа Кубка мира FEI в Лейпциге.

В стартовом листе подготовительной части лейпцигского этапа значились имена пятидесяти участников, которые были готовы попробовать собственные силы в единственном гите.

Количество сбитых перекладин было относительно умеренным и не превышало трёх. Лишь Эдвина Топс-Александер заработала четырнадцать штрафных пунктов. В то же время, сразу восемнадцать конкуристов сумели завершить выступление с «чистым» листом.

Замыкал список последних Мартин Фухс, у которого набралось 74.40 секунды, тогда как на семнадцатой строчке оказался Майкель ван дер Влётен с 72.20 секундами. Места с шестнадцатого по четырнадцатое отошли, в порядке упоминания, Гейру Гулликсену (72.01), Грегори Вателету (71.77) и Луке Марии Монете (71.24).

С восьмой по тринадцатую строчку расположились исключительно немецкие спортсмены. Последним из них по скорости был Андреас Книпплинг, израсходовавший 71.19 секунды. На двенадцатом месте финишировал Маркус Ренцель, остановившийся на показателе в 70.61 секунды, а одиннадцатым был Кристиан Кукук с 70.49 секунды.

Никлас Криг вошёл в топ-10 с результатом в 69.57 секунды, тогда как опередивший его на позицию Морис Теббель остановил секундомер на показателе в 68.56 секунды. Восьмым по успешности стал Марио Стивенс, время которого было меньше результатов Теббеля на три сотых секунды.

До седьмого места добралась испанка Пилар Лукреция Кордон, прошедшая все элементы за 68.37 секунды. Шестым финишировал Денис Линч при времени в 67.45 секунды. Маркус Энинг прошёл квалификацию с пятым результатом, уложившись в 67.07 секунды, тогда как на четвёртой позиции был его соотечественник Ганс-Дитер Дреер с показателем в 66.96 секунд.

Тройка лидеров вышла весьма интересной. Пиус Швицер сделал весомую заявку на победу на данном этапе, финишировав 61.92 секунды, но имена ближайших преследователей не дают ему возможности преждевременно расслабляться. На втором месте завершил выступление Людгер Бербаум с 64.11 секундами на табло, а третьим оказался небезызвестный Скотт Брэш, добравшийся до финиша за 65.20 секунды.

Основная часть турнира также состоится в Лейпциге в это воскресенье, двадцать второго января.

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