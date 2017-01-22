Вателет победил, Стаут ушел в отрыв

Прошедшая на неделе квалификация оставляла немало вопросов относительно имени будущего победителя, ведь, несмотря на относительно хорошие показатели, многие из ведущих конкуристов были явно не в лучшем тонусе.

Из полусотни участников, шестнадцати удалось завершить первый и единственный гит без набранных очков и заслужить право выступить в перепрыжке. А вот в последней почти у половины участников дело не заладилось.

Сразу семеро всадников набрали штрафные очки и лишь один из них, Питер Девос, сумел попасть в десятку сильнейших. При четырех очках, время Девоса составило 42,55 секунды. Девятая позиция осталась за Максом Кюнером, результатом которого были двойные ноли при времени в 50,76 секунды.

На восьмом месте финишировал Мартин Фухс, уложившийся в 45,37 секунды, тогда как строчкой выше него оказался Гидо Клатте, израсходовавший 44,90 секунды на прохождение всех препятствий.

Шестой результат турнира принадлежал Маркусу Ренцелу, который при тех же 0/0 достиг цели за 44,76 секунды. Замыкал же пятёрку сильнейших Маркус Бринкманн, остановивший секундомер на отметке в 44,47 секунды.

В шаге от пьедестала остановился Людгер Бербаум, которому потребовалось 44,22 секунды. На третьей же строчке закончил выступление стремительно прогрессирующий Никлас Криг, завершивший свою часть за 43,76 секунды.

Кевин Стаут разбавил своим результатом гегемонию хозяев турнира, заняв второе место с показателем в 41,94 секунды, а победное время принадлежало паре Грегори Вателета и Кори, которые справились с поставленной задачей за 41,77 секунды.

В общем зачете позиции Кевина Стаута укрепились, и после десяти этапов, из общих тринадцати, он остается на первом месте, имея в своем активе семьдесят восемь очков. Его ближайший преследователь в лице Лоренцо де Луки располагает лишь шестью десятками баллов. На третьем месте на данный момент находится Денис Линч, в активе которого имеется сорок пять очков. Замыкает пятерку лучших швейцарская парочка в составе Стива Герды и Ромэйна Дюге, у которых сорок четыре и сорок три пункта соответственно.