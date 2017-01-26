Аскаррага Первый в Квалификации

Североамериканские этапы отчётного турнира, как правило, не отличаются высокой посещаемостью спортсменов, но квалификация этапа в Гвадалахаре, состоявшаяся сегодня, привлекла тридцать семь участников, что можно считать прекрасным показателем.

Тем не менее, у данного количества были и обратные стороны, которые чётко просматриваются в подготовке участников. Организаторы предложили довольно простую схему манежа, с большим количеством прямых и минимумом поворотов, но даже при этом лишь шестерым конкуристам посчастливилось пройти первый гит без штрафных очков.

Помимо них, в десятку пробился Альберто Санчес-Косар, выступавший на Унион де ла Нутрии и финишировавший за 73.00 секунды с одним штрафным пунктом, что и сделало его десятым. Позицией выше расположилась пара в составе Родриго Ламбре и Хапилота, которым потребовалось 71.99 секунды при одном штрафном очке. Патрисио Паскель, выступавший на Бабеле, выиграл у предыдущего атлета три сотых секунды и стал восьмым. На седьмой позиции по итогам турнира очутился Артуро Парада Валлехо, прыгавший в седле Констара. При одном очке его показатели составили 71.27 секунды.

Поскольку правила допускали возможность выступления одного всадника на нескольких лошадях, Патрисио Паскель воспользовался своим шансом и после перерыва попробовал вместе с Карейес свои силы в перепрыжке. К сожалению для них, две сбитых перекладины, несмотря на время в 44.93 секунды, не позволили им подняться выше шестого места.

Замыкал пятёрку Алехандро Миллс на Бартендере. Он прошёл укороченный маршрут за 46.31 секунды, сбив по пути одну перекладину. Хуан Мануэль Лузардо и Стан стали четвёртым дуэтом, окончив свой путь за 44.54 секунды и получив четыре очка штрафа.

Третья позиция досталась Хосе Альберто Мартинесу Васкесу, компанию которому составил Но Лиминт. Мексиканский всадник достиг цели за 43.25 секунды, сумев избежать проблем и ошибок в пути.

Второе место осталось за Родриго Ламбре, который также попробовал свои силы с двумя лошадьми и не прогадал. Сделав выбор в пользу Хакьямы, он показал второй результат, завершив выступление с показателями в 0/0 и 43.15 секундами.

Победил же в квалификации Хайме Аскаррага, прыгавший верхом на Антоне. Будучи безупречным при исполнении прыжков, он уложился в 42.16 секунды, что и стало залогом его триумфа.