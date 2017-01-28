Фухс Триумфально Выступает на Гран-При Longines в Цюрихе

Отчётный турнир имел немало схожего со структурой этапов Кубка Мира, также проходя в один гит с последующей перепрыжкой для лучших исполнителей, и собрав свыше сорока всадников в стартовом листе.

Манеж, выстроенный по проекту швейцарца Гидо Балзигера, включал в себя множество поворотов и сложных элементов, что создало значительные проблемы подавляющему большинству участников. Лишь шестерым из них удалось обойтись без штрафных пунктов в главной части турнира.

Из числа ошибавшихся, в десятку лучших вошли Кевин Стаут, Ромэйн Дюге, Пиус Швицер и Атина Онассис. Стаут выступил за 71.45 секунды и при четырёх пунктах штрафа стал десятым. Строчкой выше расположился Дюге, которому, при одной сбитой перекладине, на преодоление всех элементов хватило 70.62 секунды.

Швицер составил им компанию, показав восьмой результат турнира при времени в 67.71 секунды и тех же четырёх очках штрафа. В то же время, у Онассис, завершившей за 75.52 секунды, был лишь один балл, за излишне большое время.

Шестёрка сильнейших отправилась на укороченную дистанцию и по своим результатам разделилась на два условных лагеря. Члены одного не ошибались вовсе, тогда как вторые сбили аккурат по одной перекладине.

Наиболее медленной из последних была Пенелопа Лепрево, время которой составило 36.53 секунды, что закономерно сделало её шестой. Несколько лучше был Абдель Саид, потративший 36.34 секунды и финишировавший на пятом месте. Вне тройки оказалась и Кристина Либхерр, которая достигла цели за 35.95 секунд, имея те же четыре очка в пассиве.

Пауль Эстерманн замкнул трио сильнейших, показав образцовые 0/0 и остановив секундомер на отметке в 37.79 секунды. Колумбиец Карлос Энрике Лопес Лизаразо также порадовал швейцарскую публику высоким мастерство исполнения и окончил своё выступление за 37.29 секунды.

Что же касается Мартина Фухса, пару которому составил Чаплин, то он, при искренней поддержке местных трибун, сумел как избежать ошибок на элементах, так и показать отличное время в 36.96 секунды, что и привело его к желанной победе.