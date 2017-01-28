Субботнее Гран-при, таковой статус также был присвоен турниру, проходило в один гит, после чего лучшие участники отправлялись на перепрыжку. В последнюю квалифицировалось лишь восемь конкуристов. Кроме них, в числе 10 лучших оказались россиянин Владимир Туганов и представляющий Иорданию Ибрагим Бишарат.

Владимир, выступая на Симфони 168, набрал четыре пункта и при времени в 73,25 секунды занял 10-е место. Пара Бишарата и Боуи, которая также имел 4 очка в пассиве, была немного быстрее, ограничившись 72.04 секундами, что и позволило ей достичь 9-й строчки.

После перерыва дела у восьмерки сильнейших также были далеко не безоблачными. Американка Анабель Йоост и ее Стаккато Руж были вынуждены прекратить выступление, что автоматически определило за ними восьмую позицию.

Представитель Саудовской Аравии Абдулрахман Альраджхи, находившийся в седле Чили Пеппер ван де Хелле, во время перепрыжки сбил две перекладины и стал седьмым, затратив на прохождение дистанции 57,56 секунды. На шестой же строчке финишировал дуэт из ОАЭ в составе Абдуллы Хумейда Аль Мухаири и Ча-Ча-Ча 7. Они показали третье время перепрыжки, составившее 48,81 секунды, но, к своему несчастью, сбили одну перекладину вдобавок к еще одной, сбитой в первом гите, что не позволило побороться за места на пьедестале.

Пятерку лучших замыкал Абделькарим Аббар, прыгавший на Кайене ван хетт Хобосе и уложившийся в 58,95 секунды. За свою нерасторопность данный атлет получил пять очков. Позицией выше оказался Моххамед Ахмед Аль Овейс, выступавший вместе с Уто Кервеком. Ему потребовалось 55,39 секунды, чтобы достичь цели, сбив при этом одну перекладину.

На третьей позиции, став при этом лучшим из числа ошибавшихся, завершил турнир француз Фредерик Давид, находившийся в седле Еквадор ван’т Роозаккера. Их показатель – 0/4 и 51.39 секунды.

Двое сильнейших участников обошлись без штрафных пунктов, распределяя призовые места исключительно благодаря временным показателям. Норвежка Анита Санде, за компанию с Фор Кэшем 2, финишировала за 47.70 секунды, а победивший ее представитель ОАЭ шейх Али Абдулле Аль Кассими был быстрее на две сотых секунды.