Паскели – Лучшие в Гвадалахаре

После квалификации, прошедшей в четверг, к участию в основном турнире были готовы лишь двадцать восемь всадников, которые и включились в борьбу за турнирные очки. По итогам единственного гита, лишь четыре спортсмена добились права выступить в перепрыжке, оставив за бортом многих сильных участников.

Тем не менее, попасть в десятку сильнейших посчастливилось Родриго Ламбре, который справился с заданием за 77.27 секунды, набрав при этом четыре очка. Позицией выше, на девятом месте, финишировал Мануель Гонсалес Дюфран, также сбивший одну перекладину, но бывший быстрее – 76.48 секунды.

Восьмым по счёту стал Хайме Аскаррага, который при аналогичных четырёх пунктах затратил 75.72 секунды на прохождение маршрута. Седьмой же результат принадлежал прибывшему из Уругвая Хуану Мануелю Лузардо. Временной результат в 75.07 секунды стал лучшим в первой части соревнования, но оставшаяся лежать на земле перекладина перечеркнула все надежды побороться за призовые места.

Шестой финишёр Марио Онате, напротив, был безупречен в прыжках, но не сумел поладить со временем, что и принесло ему два балла при 87.41 секунде. Вне борьбы оказался и пятый призёр, коим стал Алехандро Миллс. В его случае повторилась история с Онате, но за время в 83.61 секунды присудили лишь одно очко.

Четверым лучшим в перепрыжке пришлось несладко, что было четко заметно по результатам. Дважды ошибся Мигель Марон Кахваги, и, завершив за 46.32 секунды, забронировал за собой четвёртую строчку. Ещё два всадника отметились показателями 0/4. При этом Антонио Чедраи Эгия достиг цели за 47.22 секунды, а Патрисио Паскель – за 43.57 секунды. Данная пара заняла второе и третье места.

Что же до победителя, коим стал Франциско Паскель, то ему единственному посчастливилось обойтись без штрафных баллов и, как результат, занять первое место, даже несмотря на время в 44.24 секунды в перепрыжке.

По итогам шести этапов, в общем зачёте упомянутой подлиги лидирует мексиканец Энрике Гонсалес, набравший сорок два очка. Вторым идёт египтянин Найель Нассар, располагающий сорок одним очком, а замыкает тройку Карл Кук, у которого тридцать восемь баллов.