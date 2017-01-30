Альварес Азнар Без Проблем Побеждает в Цюрихе

Тридцать восемь конкуристов собрались в прекрасном швейцарском городе в рамках одиннадцатого из тринадцати этапов. Преодолев сито первого гита, девятка «отличников» принялась бороться призовые места. Помимо них, в десятку лучших попал и Лоренцо де Лука, набравший четыре очка штрафа и завершив выступление за 67.10 секунды.

Единственным явным «проколом» в перепрыжке стало выступление Николы Филиппертса, который сумел набрать тринадцать очков штрафа при общем времени в 52.75 секунды. Ещё трое участников сбили по одной перекладине. Вернер Муфф стал восьмым по успешности, зафиксировав секундомер на отметке в 38.84 секунды. Пенелопа Лепрево опередила его, став седьмой с показателями в 0/4 и 38.20 секунды. А Пауль Эстерманн был наиболее быстрым из данной троицы, показав второе время перепрыжки, составившее 37.95 секунды, что привело его к шестому месту.

В то же время, сразу пятерым участникам турнира улыбнулась удача, позволившая остаться без очков в пассиве. Медленнее прочих был Марко Кутчер, преодолевший все элементы за 43.44 секунды. Ощутимо быстрее выступил Уильям Уитакер, который продемонстрировал четвёртый результат турнира составивший 0/0 и 38.82 секунды.

Замыкать тройку на этот раз выпало Карлосу Энрике Лопесу Лизаразо, который находился в седле Адмары. Данному дуэту потребовалось 38.43 секунды, чтобы достичь цели. Немного не дотянул до победы Макс Кюнер, проводящий отличный личный сезон. На этот раз компанию ему составил Корнет Калуа, который помог Кюнеру достичь времени в 38.03 секунды.

Едуардо Альварес Азнар выступал на лошади Рокфеллер дю Плевиль Буа Мар, и был лучшим во всех аспектах. К своим прекрасным нолям в графе «очки» он добавил 36.20 секунды в перепрыжке и без лишних нервов добыл победу.

В общем зачёте лиги продолжает лидировать Кевин Стаут (78 очков), к которому довольно близко подобрался Лоренцо де Лука (67 баллов). На третьей позиции за два этапа до финиша находится Людгер Бербаум, у которого 46 пунктов.

Photo: FEI/Stefan Lafrentz