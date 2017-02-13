Лучшие контуристы мира, прибывшие в Гонконг для участия в Большом Шлеме (Grand Chelem indoor),

Верхом на Карибис Зэд (Caribis Z), коне, с весьма скромным опытом участия в соревнованиях, немецкий всадник опередил и своего соотечественника Людгера Бербаума (Ludger Beerbaum), и австрийца Макса Кухнера (Max Kühner), занявших соотвественно второе и третье места.

На победу претендовал бельгиец Грегори Вателе (Grégory Wathelet) в седле Эльдорадо ван хет Вижвехоф (Eldorado van het Vijverhof). Вателе – победитель в Париже декабре 2016 года, мог стать легендой. Интрига состязаний состояла в том, что всадник пытал счастье на получение бонуса в 1 миллион евро. Для чего ему необходимо было взять три победы подряд на трех этапах Большого Шлема в седле лошади, проведшей два сезона соревнований. Жёсткие условия, но игра стоила свеч! Выступление Грегори Вателе в Гонконге не оставило спортсмену надежду на крупный приз. Ошибка Эльдорадо в первом туре не позволила Вателе претендовать на первую строчку в рейтинге.

Для немца Марко Кутчера (Marco Kutscher) победа также стала недостижимой на азиатской трассе из-за ошибки коня Ван Гога (Van Gogh). Отличные показатели выступлений не всегда удается удержать до конца соревнований. Победивший днем ранее на скоростном маршруте Speed Challenge, а также победитель Лонжин Мастерс в Лос-Анжелесе, немец Даниэль Дессер на Экита ван’т Зоргвлит (Equita van’t Zorgvliet) с восьмью штрафными очками оказался на 18 месте.

Не самым удачным было выступление Кевина Стаута на Аране (Aran). Французский контурист вышел только на 24 место. А другой французский всадник Роже Ив Бост проведя высокоскоростное выступление на Пегасе дю Майере (Pégase du Mûrier), заработал, тем неменее, четыре штрафных очка. Во втором туре Бост показал третий результат по времени, поднявший его с двеннадцатого на седьмое место.

Далеко не достаточно выступить без штрафных очков, чтобы подняться на подиум. Так англичанин Джон Витакер (John Whitaker) на Орнелии (Ornellaia) не заработав ни одного штрафного очка ни в первом, ни во втором туре, занял четвертое место. А итальянец Лорецо де Лука на Халифах ван хет Клюизебос (Halifax van het Kluizebos) также без штрафных очков, стал пятым.

Results — Longines Grand Prix

Results — Speed Challenge

Results — AsiaWorld-Expo Trophy