FEI Nations Cup – битва «титанов»!

По сути FEI Nations Cup – это битва «титанов»! Пятьдесят национальных команд приниют участие в международных соревнованиях. География соревнующихся – это шесть частей света: Европа (включающая 1 и 2 девизиона), Северная и Центральная Америка, Южная Америка, Ближний Восток, Азия, Австралия и Африка. Соревнования FEI Nations Cup™ проводятся во всех перечисленных регионах, страны победители в каждом регионе соревнуются между собой за квалификационные очки. Лучшие команды из каждого региона вступят в борьбу в финале. Всего 18 команд приедут в этом году на финал в Барселону, где и будет разыгран Кубок.

16 февраля в соревнованиях FEI Nations Cup Jumping примут участие 9 команд из Саудовской Аравии, Франции, Швейцарии, Катара, Ираландии, Германии, Италии, ОАЭ. Среди лучших европейских всадников: французы Патрис Делаво (Patrice Delaveau) и Филипп Розьер (Philippe Rozer), немецы Давид Вилл (David Will), Марио Стевенс (Mario Stevens), англичанин Роберт Смит (Robert Smith), ирландец Михаэль Пендер (Michael Pender), швейцарец Роман Дюгиет (Roman Duguet).

15 февраля прошел также международный турнир по конкуру CSIO5* UAE President Cup 2017. В соревнованиях учавствовал единственный российский всадник Владимир Туганов. В выступлениях на чистоту и резвость до 145 см верхом на Саспенс Флоревале Туганов завершил выступление за 65,54 секунды без штрафных очков и занял 11-е призовое место. Победил в соревнованиях итальянец Паоло Паини (Paolo Panini) на Клодии (Clodia), пройдя маршрут за 57,03 с. На втором месте – марроканец Абделькебир Уаддар (Abdelkebir Ouaddaar) на Кордано Ситте (Cordano Sitte Z) с результатом 58,21 с. Третью позицию занял немец Феликс Хассманн (Felix Hassmann) на Бразонадо (SL Brazonado), показавший время – 58,68 с.