Примечательным и весьма успешным стало начало года для российского всадника Владимира Туганова.

14 января, российский всадник на Блубастере занял пятое место в зачёте Zayed Bin Hazza Al Nahyan Cup на соревнованиях по конкуру CSI4* Al SHIRAA’A International Horse Show, прошедших в столице ОАЭ.

Далее, Владимир Туганов продолжил радовать российских болельщиков, которых в ОАЭ, кстати говоря, немало. 21 января российский конкурист принял участие в розыгрыше приза Sharjah Ruler Cup на этапе Кубка мира по конкуру, в городе Шардже (ОАЭ) и занял четвёртое призовое место.

А в турнире по конкуру CSI3*-W, который прошел в Аль-Айне (ОАЭ) 3 февраля, россиянин стал вторым! На соревнования всадник заявил двух лошадей Конфидент оф Виктори и Суспенс Флореваль. Первый гит российский всадник выполнил чисто, продемонстрировав время – 72,93 с. Но этого было еще не достаточно, чтобы подняться на пьедистал. Во втором гите Туганов значительно улучшил свой результат, что и обеспечило ему заветное серебро.

Днем позже, 4 февраля был разыгран Гран-при в рамках этапа Кубка мира по конкуру CSI3*-W. В маршруте в два гита с высотой препятствий 140-160 см Владимир Туганов занял 10-е призовое место.

С 15 по 18 февраля, в Объединённых Арабских Эмиратах, в Аль-Айне пройшел CSI5* National Cup. В международный турнире по конкуру CSIO5* UAE President Cup 2017 россиянин в выступлениях на чистоту и резвость до 145 см верхом на Суспенс Флоревале завершил выступление за 65,54 с. без штрафных очков и занял 11-е призовое место. В Гран-при Абу-Даби, в маршруте до 160 см, Владимир Туганов занял 14-ю позицию.