Страсти накалены до предела! Остаются считанные дни остаются до оглашения результатов: каким

В прошлом году Гетеборг принимал финал Кубка мира, в этом году – здесь пройдет заключительный 13-й отборочный этап, определяющий финалистов. С 21 по 26 февраля на арене Scandinavium зрители и спортсмены разразятся слезами радости и огорчений.

Какой расклад к заключительному этапу? Швейцарец Стив Гуердат (Steve Guerdat), чемпион прошлогоднего Кубка мира, своей победой автоматически заработал участие в финале 2017. Для выхода в финал свою игру, практически, уже сделали лучшие всадники мира, занимающие на данный момент первые строчки квалификационного рейтинга, среди них, француз Кевин Стаут (Kevin Staut) с 78 баллами, итальянец Лорецо де Лука (Lorenzo de Luca), – у него 67 очков, ирландец Денис Линч (Denis Lynch) с 58-ю баллами.

Есть серьезный шанс на выход в финал у немца Маркуса Эхнинга (Marcus Ehning), британца Скотта Браша (Scott Brash) и бельгийца Пьетера Девоса (Pieter Devos), шведа Хенрика вон Эскерманна (Henrik Von Eckermann).

Кстати, о команде принимающей стороны: колличественное большинство на соревнованиях за шведскими всадниками. Это и понятно, 2017 год стал юбилейным для Gothenburg Horse Show CSI5*-W. Турнир отмечает свое сорокалетие. Программа сорев нований в Гетеборге насыщенная: этапы Кубка мира по конкуру и по выездке, выступления спортсменов на молодых лошадях, а также финал Кубка мира по драйвингу.

Gothenburg rider list