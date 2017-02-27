Западноевропейская лига: состав финалистов Кубка мира определен!

18-ти спортсменам этой лиги предоставлено право выступать в большом финале Кубка мира. Уже через месяц сильнейшие всадники всех лиг FEI, со всех континентов мира, сойдутся в яростной и бескомпромиссной финальной борьбе в США, штате Небраска, в городе Омахе.

Для швейцарца Стива Гердата (Steve Guerdat) никакой интриги не было с самого начала соревнований. Своей прошлогодней победой в Кубке мира он автоматически заработал участие в финале Кубка этого года.

К завершающему отборочному турниру, также все было ясно для француза Кевина Стаута (Kevin Staut), итальянца Лорецо де Лука (Lorenzo de Luca), ирландца Дениса Линча (Denis Lynch). За свои предыдущие победы, всадники набрали недосягаемое для других участников соревнований количество квалификационных очков.

Кто же вырвал победу под занавес отборочного турнира? Итак, под французским триколором в финале Кубка мира выступят, уже названный Кевин Стаут (Kevin Staut), а также Симон Делестр (Simon Delestre) и Оливье Робер (Olivier Robert). Заняв 4 позицию в квалификационном рейтинге Оливье Робер на Канелль дю Пи (Quenelle du Py) обеспечил себе достойное место в составе финалистов. А Симон Делестр в седле Шезаль Зимекест (Chesall Zimequest) завоевал 7-ое место.

Добавим и еще одно имя финалиста, это французский всадник Эрик Наве (Éric Navet). Он не боролся за квалификационные очки в Европе, его приоритетом стала спортивная и тренерская карьера за океаном, на юге Калифорнии. Зато в финале Кубка мира в Омахе французский всадник, обладатель высочайших спортивных регалий, присоединится к своим соотечественникам.

Но вернемся в Швецию. Публика Гётеборга рукоплескала своей звезде, главному герою соревнований – Хенрику фон Экерманну (Henrik von Eckermann). Он эффектно взял последний квалификационный Гран-при Кубка мира в седле Мэри Лу 194 (Mary Lou 194), выполнив безошибочно два гита. Последний маршрут швед прошел на одном дыхании, показав блестящий по времени результат в 36,76 секунды. Таким образом, Хенрик фон Экерманн играючи получил свой заветный билет в Омаху.

Второе место в заключительном турнире, а также драгоценнейшие квалификационные баллы взял голландский всадник Майкл ван дер Влеутен (Maikel van der Vleuten). А его соотечественник Леопольд ван Астен (Leopold van Asten) заработал третье место в соревнованиях в Гётеборге, что обеспечило ему 9-ое квалификационное место и выход в большой финал.

Для всех счастливых обладателей путевок на финал Кубка мира остались позади 13 сложнейших и выматывающих квалификационных этапов. Сегодня всех, для кого распахнулись двери американского манежа, по праву, можно назвать победителями.