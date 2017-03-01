Центрально-Европейская лига «отсеяла» российских всадников. Последний шанс на финал у Любови

Состоящая из двух подлиг: Северной и Южной, Центрально-Европейская лига разыграла только три путевки в большой финал Кубка мира FEI Longines. Россия, входящая в Северную подлигу открыла сезон квалификационных соревнований в Москве. Польша приняла в своей столице последний 12-й этап.

До начала варшавских соревнований лидером турнирной таблицы была россиянка Мария Бибикова с 86 рейтинговыми баллами. 23-летняя всадница, гордость и надежда российского конного спорта, одержала целую серию важных побед по конкуру в Москве, Таллине, Пезиноке. И к заключительному этапу, конкуристка вышла на первое место подлиги. Интрига последнего турнира состояла в том, – удастся ли Бибиковой удержать свои лидерские позиции и вырвать заветную путевку в финал.

Южную подлигу Центрально-Европейской лиги на заключительном отборочном этапе представил венгерский всадник Габор Счабо (младший). А звездой польских болельщиков на протяжении всех выступлений был Давид Кубияк, занимающий вторую строчку рейтинга, с 78 баллами.

В конкуре малого круга, Мария Бибикова в седле Найт Стар получила 4 штрафных очка. Маршрут среднего круга с высотой препятствий 140 см, Бибикова в седле Зизу прошла с одним провалом, заняв 11 место.

Финальный маршрут с высотой препятствий в 145 см был чрезвычайно важен, поскольку именно в Гран-при можно было получить драгоценные зачётные очки рейтинга Longines. Отсутствие Бибиковой на этом этапе, означало только одно – игра сделана и за путевки в финал будут бороться другие. Однако, в заключительный турнир все же вышел один российский спортсмен – Егор Щибрик на Чиаре, но он, разумеется, никак не мог повлиять на результаты первых строчек турнирной таблицы.

Особенностью судейства финального конкура стало назначение штрафных очков не только за провалы, но и за превышение временной нормы. Так, поляк Давид Кубияк в седле Багаццы, пройдя маршрут чисто, все равно получил 1 штрафное очко за превышение нормы по времени. Такое же «наказание» постигло его соотечественника Ярослава Скричински.

Победителем Гран-при стал польский всадник Марек Ливицки в седле Абигея, второе место заработал немец Харм Ладэ на Ларри. Третья позиция еще у одного польского конкуриста – Ярослава Скричински, выступающего на Чаклане.

После окончательного подведения итогов и подсчета рейтинговых очков, Мария Бибикова заняла 4 место, получив 88 балла. На финал Кубка мира в Омаху едут три всадника: поляк Давид Кубияк, у него 124 балла, венгр Габор Счабо (младший), набравший 117 очков и эстонец Рейн Пилл, заработавший 93 очка.

Сейчас все внимание приковано к заключительный квалификационному этапу Североамериканской лиги (Восточная подлига), где соревнуется российская всадница Любовь Кочеткова. Подлига открывает выход в финал Кубка мира 7 всадникам. В настоящее время у Любови Кочетковой 34 зачётных балла. Отрыв от американских всадников, занимающих первые строчки турнирной таблицы, весьма чувствительный. Так, у лидера подлиги Кента Фарингтона 72 балла, Лауры Краут – 60, а Одре Коултер – 59. Но игра еще не сделана. Последее слово, конкуристы скажут через неделю, 8 марта, в Осале (США) на последнем квалификационном турнире.