Катар проводит международный турнир по конкуру и выездке. Туганов и Меркулова – участники

160 всадников из 35 стран мира со 2 по 4 марта примут участие в международных турнирах по основным дисциплинам: конкуру CSI 5* и CSI 3*, выездке CDI 5*, паралимпийской выездке CPEDI 3*.

Россию представят два спортсмена: конкурист Владимир Туганов и Инесса Меркулова, занимающая шестое рейтинговое место в мировой выездке.

Катарские всадники будут, разумеется, в центре внимания местных болельщиков. Возглавит представительную делегацию принимающей страны – шейх Али Аль Тани (Ali Al Thani). Шейх также сразится в конкуре. Он известен и в Катаре, и за пределами своей страны. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году Али Аль Тани занял шестое место в соревнованиях по конкуру.

Среди других катарских всадников, участников предстоящих турниров – Бассем Моххамед (Bassem Mohammed), Фалех Аль Айжами (Faleh Al Ajami), Хамад Аль Аттия (Hamad Al Attiya) и Халид Аль Эмади (Khalid Al Emadi).

В соревнованиях выступит немецкий всадник Даниэль Дойсер (Daniel Deusser), который, кстати говоря, на прошлогодних соревнованиях в Катаре финишировал вторым в Гран-при CHI AL SHAQAB. Прибудет в Катар и его соотечественник Кристиан Альманн (Christian Ahlmann), а также заработавший путевку на финал Кубка мира, французский конкурист Симон Делестр (Simon Delestre).

Кто знает, может в этом году удача опять улыбнется шведскому всаднику Патрику Киттелу (Patrik Kittel). Катарские болельщики еще не забыли, как в прошлом году швед взял сразу два важных трофея: Гран-при и Freestyle test CHI AL SHAQAB.

Поистине звездный состав спортсменов по выездке выйдет на катарский манеж. Это номер один в мире международной выездки – немецкая всадница Изабель Верт (Isabell Werth), пятый в мировом рейтинге – англичанин Карл Хестер (Carl Hester).

Победители прошлого года по паралимпийской выездке попытаются также успешно выступить и в этом году, среди них голландцы Рихт ван дер Хорст (Rixt van der Horst) и Николь ден Дюлк (Nicole Den Dulk), южноафриканская всадница Филиппа Джонсон Двайер (Philippa Johnson Dwyer). Соревнования с участием паралимпийцев поделены на несколько разрядов, в которых учитываются все нюансы физических возможностей спортсменов.