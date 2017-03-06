Скотт Брэш завоевал Гран-при в Катаре

Яркая победа Брэша, в некотором роде, компенсирует разочарование его фанов после недавних отборочных турниров на Кубок мира. Напомним, большой финал в американской Омахе пройдет без скоростного и техничного британца. Зато в Катаре, Брэш в седле Урсулы XII (Ursula XII) был безупречен!

На втором месте турецкий конкурист Омар Караевли (Omer Karaevli) на Розо О’Кросньер (Roso au Crosnier), третье место занял испанец Пилар Кордон (Pilar Cordon) верхом на Галине ля Кур Зишелоф (Galine la Cour Zichelhof).

Первой раунд соревнований Гран-при собрал значительное количество участников, так, 41 пара вышла на старт. Первым выступил хозяин соревнований – шейх Али Бин Калид Аль Тани (Ali Bin Khalid Al Thani), возглавляющий делегацию катарских всадников. Шейх верхом на Фёрст Дэвижен (First Devision) прошел маршрут чисто, но получил 2 штрафных очка за превышение времени. Оставалось надеяться на улучшение результата во втором гите.

Кстати, первый раунд безжалостно отсеял многих звезд соревнований, среди них: французы Кевин Стаут (Kevin Staut), Патрис Делаво (Patrice Delaveau), Роже Ив Бост (Roger-Yves Bost), Симон Делестр (Simon Delestre), бельгиец Николя Филиппартс (Nicola Philippaerts), швейцарцы Пиус Швицер (Pius Schwizer) и Мартин Фухс (Martin Fuchs), итальянцы Альберто Зорзи (Alberto Zorzi) и Лоренцо де Лука (Lorenzo de Luca), немец Маркус Энинг (Marcus Ehning), в этот же список попал и наш конкурист – Владимир Туганов.

Во второй этап вышло 18 пар. По четыре штрафных очка после первого тура получили бельгийцы Грегори Вателет (Gregory Wathelet) на Форлапе (Forlap)и Питер Девос (Pieter Devos) на Апарте (Apart). Второй гит оба всадника прошли без ошибок и штрафов, и заняли 8-е и 10-е места, соответственно. Шейх Али Бин Калид Аль Тани (Ali Bin Khalid Al Thani), пройдя чисто второй тур, занял достойное 7-е место. Немец Даниэль Дойсер (Daniel Deusser) на Фёрст Класс ван Еккелгхем (First Class van Eeckelghem) также второй маршрут выполнил чисто, но четыре штрафных очка в первом гите стоили дорого, таким образом, номер один в мире, в Катаре стал 11-ым.

Только четыре всадника выступили на маршрутах Гран-при без ошибок: британец Скотт Брэш (Scott Brash), немец Кристиан Альманн (Christian Ahlmann), турок Омар Караевли (Omer Karaevli) и испанец Пилар Кордон (Pilar Cordon). Четверка лучших вышла на финишную прямую. Дело оставалось «за малым» – распределить места на пьедестале.

Первым пошел на перепрыжку Брэш, и сразу же «поднял планку» для своих соперников. Британец прошел все препятствия без ошибок и уложился по времени в 45,2 секунды. Испанец Пилар Кордон «погнался за скоростью» и остановил секундомер на отметке 44,4 секунды. Но на земле осталась сбитая перекладина. Кристиан Альманн (Christian Ahlmann) на Талубете Зэд (Taloubet Z) также сбивает перекладину. К тому же, он отстает от испанца на 2 десятых секунды, показывая 44,6 секунды. У турецкого всадника, выступающего четвертым, не было права на ошибку. Омар Караевли не продемонстрировал такую же быстроту, как его конкуренты, он уложился в 45,9 секунды. Зато ни одна планка не была сбита, что и обеспечило турецкому всаднику второе место на Гран-при.