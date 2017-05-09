Италия побеждает в этапе Кубка Наций в Линце. Бельгия лидирует во втором дивизионе

Второе место заняла сборная Бельгии, участниками которой стали Петер Девос, Грегори Вателе, Жером Гери и Нильс Браунсилс. Замыкает тройку лидеров сборная Великобритании, за нее сразились Роберт Уитакер, Роберт Смит, Алисон Бартон и Джозеф Клайтон.

По правилам соревнований, худший результат каждого раунда не учитывается. Посему, Эммануэле Гаудиано, получивший в первом раунде 12 штрафных очков за три провала и Лука Мария Монета, заработавший 6 штрафных очков во втором раунде, смогли смело положиться на товарищей по команде. Таким образом, были засчитаны результаты двух других участников итальянской сборной. Лука Марсиани получил в каждом раунде по одному штрафному очку за превышение времени, а Давид Сбарделла заработал всего одно штрафное очко. В результате с тремя штрафными очками Италия вышла на первое место. Напомним, что для Италии эта победа не дает никаких преимуществ для продвижения в финал Кубка Наций. Италия входит в первый европейский дивизион, а значит только в соревнованиях своего дивизиона сборная может продвинуться в турнирной таблице и заработать заветные квалификационные баллы.

Зато бельгийцы показали максимальный результат на австрийском этапе Кубка Наций. С 90 баллами сборная Бельгии возглавила турнирную таблицу. По итогам лучших выступлений бельгийские всадники завершили турнир с 4 штрафными очками. Всего на одно штрафное очко больше у англичан. Сборная Великобритании выступила с пятью штрафными и записала 80 баллов в турнирную таблицу. Далее идет команда Чехии, у нее 70 баллов.

Российской сборной не удалось записать в свой актив квалификационные очки и выйти в финальную часть соревнований. Нашу команду представили Владимир Туганов, Наталья Белова, Мария Бибикова и Валерия Соколова. В первом раунде российские всадники набрали 22 штрафных очка. Лучшее командное выступление провел Владимир Туганов в седле Суспенс Флоревале. В первом раунде Туганов получил четыре штрафных очка за сбитую перекладину. По девять штрафных у Натальи Беловой на Козимо и Валерии Соколовой на Лу Лу. К сожалению, такой результат не позволил нашим всадникам побороться во втором раунде. Итог – 11 место.

Следующий этап Кубка Наций второго европейского дивизиона пройдет с 11 по 14 мая в Норвегии, в городе Драммене.

Результаты