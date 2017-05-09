Eurosport
Эндрю Николсон побеждает в турнире CCI 4* Badminton в Великобритании
Вчера в Великобритании завершились соревнования по троеборью CCI 4*Badminton. Турнир проходил в течение нескольких дней и объединил соревнования по выездке, кроссу и конкуру. Последний день испытаний был решающим.
После прохождения финального маршрута победителем соревнований стал новозеландский всадник Эндрю Николсон в седле Нерео. Результат с которым пара стала обладателем высшего трофея составил 41,4 балла. Второе место занял немецкий всадник, звезда троеборья – Майкл Юнг на Биостетик Сэм ФБ даблВ. Третье место у новозеландца Тима Принса, выступившего на Ксавье Файер.
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