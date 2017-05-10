Первый европейский дивизион сразится во втором этапе Кубка Наций в Ла Боль

Для восьми команд предстоящие испытания носят квалификационный характер. За баллы в турнирной таблице поборются сборные Франции, Германии, Испании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Швейцарии и Швеции. Традиционно командный турнир пройдет в две фазы на пятизвездочной трассе с высотой препятствий до 160 см.

Напомним, что первый этап состоялся в бельгийском городе Люммене, где уверенную победу одержала сборная Германии, получившая максимальные 100 баллов. Вторую строчку турнирной таблицы на данный момент занимают французы с 90 баллами. На третьем месте итальянцы, набравшие 70 баллов. Уже в эту пятницу станет ясно какие изменения претерпит турнирная таблица, командные соревнования состоятся 12 мая.

Традиционно соревнования в Ла Боль носят масштабный характер и подразумевают три уровня сложности CSIO5*, CSI1*, CSI U25. Общий призовой фонд составит 602 500 евро. На манеж стадиона Франсуа Андрэ выйдут 150 всадников пятнадцати национальностей, на мероприятия приедут 250 лошадей. Турнир пройдет в нескольких метров от Атлантического океана, вблизи роскошных пляжей Ла Боль. Специальная трасса стадиона сделана из натурального высокого травяного покрытия, обеспечивающего комфорт и безопасность выступлений всадников и лошадей.

Как обычно, апогеем соревнованием станет розыгрыш Longines Гран-при. В прошлом году его обладателем стал бельгиец Жером Гери на Гран Крю де Розенберг. Все внимание к выступлению Жерома Гери будет и в ближайшее воскресенье. Собственно, участие лучших всадников, находящихся в отличной форме не позволяет делать далеко идущих прогнозов. Как говорят французы, в Ла Боль едут «сливки сливок», лучшие из лучших.

Соревнования пройдут с участием швейцарцев Романа Дюге и Стива Герды. В испытаниях примут участие немцы Маркус Энинг, Морис Теббел, голландцы Майкл ван дэр Влойтен, Леопольд ван Астен. Сильнейшие всадники приедут из Швеции, это Хенрик фон Эскерманн, Педер Фредриксон, Малин Бариярд-Джонсон. Свое слово, наверняка, скажут ирландцы Денис Линч, Шейн Свитнам.

На прошлой неделе очень ярко выступила команда Италии, которая выиграла этап Кубка Наций в австрийском Линце. В Австрии итальянская сборная не получила квалификационных баллов, т.к. в зачет шли выступления только команд второго европейского дивизиона. Но итальянцы, бесспорно, показали свою лучшую форму и отличную подготовку. В Ла Боль от Италии выступят Эммануэле Гаудиано и Лука Мария Монета.

Команда Бельгии в этом году выступает во втором европейском дивизионе и в предстоящих соревнованиях бельгийцы не смогут получить квалификационные баллы. Но их выступление будет своего рода заявкой на будущее, чтобы в новом сезоне, вновь перебраться в первый дивизион.

Самый первоклассный состав выставляют хозяева турнира – французы: Симон Делестр, Патрис Делаво, Жульян Эпайяр, Оливье Робер, Филипп Розье. Этот список дополняют пять членов соборной команды Кубка Наций от Франции: Пенелопа Лепрево, Кевин Стаут, Седрик Анго и Бернар Бриан Шевалье.

Longines Jumping International de France – La Baule