Второй этап Кубка Наций во втором европейском дивизионе в Драммене

В Норвегии выступят далеко ни все представители Лиги, так, соревнования пройдут и без российского участия. За квалификационные очки будут соревноваться только восемь сборных дивизиона 2, это команды Бельгии, Дании, Великобритании, Люксембурга, Норвегии, Финляндии, Польши и Турции. На манеж выйдут и команды Италии, Нидерландов, Франции, Швеции, относящиеся к первому европейскому дивизиону. Но независимо от результатов выступлений, по правилам, этим сборным баллы начислены не будут.

Напомним, что первый этап во втором дивизионе состоялся неделю назад в Австрии, в городе Линце. Победу одержали итальянцы, а сборная Бельгии возглавила турнирную таблицу, получив 90 баллов. Второе место у англичан, заработавших 80 баллов, третью строчку занимает команда Чехии, у нее 70 баллов.

Совершенно закономерно, что особое внимание на турнире будет приковано к командам-лидерам дивизиона. Бельгийцев представят Петер Девос, Грегори Вателе, Нильс Браунсилс, Оливье Филиппаертс и Франсуа Мати младший. От англичан в турнире примут участие Алисон Бартон, Джули Эндрюс, Джессика Диммок, Грэм Лавгроув, Харриет Наттал, Луиза Сэйуэлл, Филипп Спайвей.

Всадников со всех уголков страны созвала Норвегия. Принимающая сторона выставляет огромный полк участников – 29 спортсменов! После первого этапа Кубка Наций норвежская сборная заработала 35 баллов. Вероятно, на родном манеже, норвежцы постараются подняться выше 8-го места, на котором они прибывают на данный момент.

Цель участия команд из стран, входящих в первый европейский дивизион абсолютно понятна – это прежде всего, испытание новых всадников, возможность продвижения молодых и многообещающих спортсменов для возможного участия в новом сезоне, в основном составе первого дивизиона. От Франции в соревнованиях Драммене примут участие Жульян Анкьета, Бенуа Серна, Алексис Дерубо, Эдвард Леви, Роман Пота. Молодые таланты, возможно будущие звезды, выступят и от Италии, Швеции и Нидерландов.

Следующий этап Кубка Наций второго европейского дивизиона пройдет в Португалии в Лиссабоне с 25 по 28 мая.

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