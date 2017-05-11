Eurosport
Второй этап Кубка Наций во втором европейском дивизионе в Драммене
В норвежском городе Драммене проходит турнир по конкуру CSIO3*. Уже завтра состоится второй этап Кубка Наций для самого многочисленно второго европейского дивизиона, состоящего из сборных России, Австрии, Великобритании, Бельгии, Люксембурга, Греции, Болгарии, Чехии, Дании, Финляндии, Норвегии, Польши, Португалии, Словении, Словакии, Турции, Украины, Израиля, Венгрии.
В Норвегии выступят далеко ни все представители Лиги, так, соревнования пройдут и без российского участия. За квалификационные очки будут соревноваться только восемь сборных дивизиона 2, это команды Бельгии, Дании, Великобритании, Люксембурга, Норвегии, Финляндии, Польши и Турции. На манеж выйдут и команды Италии, Нидерландов, Франции, Швеции, относящиеся к первому европейскому дивизиону. Но независимо от результатов выступлений, по правилам, этим сборным баллы начислены не будут.
Напомним, что первый этап во втором дивизионе состоялся неделю назад в Австрии, в городе Линце. Победу одержали итальянцы, а сборная Бельгии возглавила турнирную таблицу, получив 90 баллов. Второе место у англичан, заработавших 80 баллов, третью строчку занимает команда Чехии, у нее 70 баллов.
Совершенно закономерно, что особое внимание на турнире будет приковано к командам-лидерам дивизиона. Бельгийцев представят Петер Девос, Грегори Вателе, Нильс Браунсилс, Оливье Филиппаертс и Франсуа Мати младший. От англичан в турнире примут участие Алисон Бартон, Джули Эндрюс, Джессика Диммок, Грэм Лавгроув, Харриет Наттал, Луиза Сэйуэлл, Филипп Спайвей.
Всадников со всех уголков страны созвала Норвегия. Принимающая сторона выставляет огромный полк участников – 29 спортсменов! После первого этапа Кубка Наций норвежская сборная заработала 35 баллов. Вероятно, на родном манеже, норвежцы постараются подняться выше 8-го места, на котором они прибывают на данный момент.
Цель участия команд из стран, входящих в первый европейский дивизион абсолютно понятна – это прежде всего, испытание новых всадников, возможность продвижения молодых и многообещающих спортсменов для возможного участия в новом сезоне, в основном составе первого дивизиона. От Франции в соревнованиях Драммене примут участие Жульян Анкьета, Бенуа Серна, Алексис Дерубо, Эдвард Леви, Роман Пота. Молодые таланты, возможно будущие звезды, выступят и от Италии, Швеции и Нидерландов.
Следующий этап Кубка Наций второго европейского дивизиона пройдет в Португалии в Лиссабоне с 25 по 28 мая.