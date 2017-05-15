Франция побеждает в этапе Кубка Наций в Ла Боль. Гран-при выигрывает бразилец Педро Жункейра

Было бы совершенно неверно сказать, что французы одержали победу просто, как «бонжур». Более того, хозяев соревнований в первом же раунде поджидала серьезная неприятность – команда лишилась одного участника. Опытный всадник Роже Ив Бост верхом на Сангрии дю Коти был снят с соревнований из-за досадного падения. Первый и второй раунд две пары участников Пенелопа Лепрево на Флора де Марипоза, а также Кевин Стаут на Ревёр де Уртебиз АшДэСэ прошли чисто. А Седрик Андо верхом на Саксо де ла Кур получил по четыре штрафных очка в каждом раунде.

Команда Швеции после первого раунда лидировала без единого штрафного очка. Однако, сохранить желанные нули во втором раунде шведам не удалось. По четыре штрафных очка получили Малин Бариярд-Джонсон верхом на Эйч энд Эм Кью Чанна 42, а также пара Анжели фон Эссен и Ньютон Аббот. Таким образом, имея равное количество штрафных очков – по восемь у Франции и Швеции, обе команды отправились на перепрыжку, чтобы решить судьбу первенства.

Тренер сборной Франции Филипп Герда определил на финальную перепрыжку Кевина Стаута. Наставник шведской команды Хенрик Анкаркрона выставил лучшего по итогам последних выступлений, Педера Фредриксона на Эйч энд Эм Кристиан К.

Пара Кевин Стаут и Ревёр де Уртебиз АшДэСэ блестяще прошли перепрыжку за 35,74 секунды. Шведский всадник, совершивший два провала, вывел свою команду на второе место в этапе.

Сборная Ирландии заняла в Ла Боль третье место. Вообще, для ирландцев это первое результативное выступление. Команда получила 80 баллов. Лучшим участником турнира стал Шейн Брин в седле Голден Хоук, пара прошла оба раунда без штрафных очков.

По результатам двух этапов Кубка Наций в первом европейском дивизионе турнирную таблицу возглавляет Франция, набравшая 190 баллов. Вторая позиция у Германии, сборная получила 150 баллов. Третье место у Швеции, которая заработала 140 баллов.

Розыгрыш Longines Гран-при CSIO 5* преподнес сюрприз – победу одержал бразильский всадник Педро Жункейра Муилаэрт верхом на Принс Роял Зэд ЭмЭфЭс. В этом году впервые приехавший в Европу Педро Жункейра Муилаэрт, решил не откладывать большую победу на потом: «Пришел, увидел, победил… в Гран-при!».

Восемь всадников прошли главную часть турнира Гран-при без штрафных очков, это французы Патрис Делаво, Симон Делестр и Седрик Анго, бельгиец Жером Гери, швед Хенрик фон Эскерманн, голландцы Майкл ван дэр Влойтен и Уоут-Ян ван дэр Сшанс.

Финальное выступление чисто провели четверо. Лучшее время – 45,39 секунды показал бразилец Педро Жункайра Муйлаэрт. Второе место занял Патрис Делаво в седле Акила ЭйчДиСи, отставший от победителя на 55 сотых секунды. Серебряный призер закончил выступление за 45,94 секунды. Третий лучший результат: 46,24 секунды у голландца Майкл ван дэр Влойтена на ВиДиЭль Груеп Арера Си. Четвертое место, с нулевым результатом по штрафным очкам занял шведский всадник Хенрик фон Эскерманн в седле Кантинеро, остановивший стрелку секундомера на отметке 46,59 секунды.

Результаты